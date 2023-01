Luana Piovani está a receber o apoio de pessoas anónimas e figuras públicas que têm feito de questão de se manifestar em relação às mais recentes declarações da atriz.

Luana, no Instagram, contou que está a ser processada pelo ex-marido, Pedro Scooby, e que o mesmo quer, com isto, "calá-la". "Aqui em Portugal é um tribunal muito mais favorável a ele", disse ainda, explicando o motivo que levou o surfista a abrir o processo no nosso país.

Cléo Pires, atriz brasileira, partilhou algumas stories onde se mostrou solidária com a colega de profissão. "Estou muito indignada (...) a única coisa que ela fez foi cobrar mais responsabilidade dos pais do filho dele", fez notar.

Uma outra seguidora acusa Pedro Scooby de ser "cobarde", enquanto que várias cibernautas referem que as mulheres devem unir-se em situações como esta.

O surfista, recorde-se, já reagiu à polémica através de comunicado e confirmou a abertura de um processo judicial. Na nota em causa, Scooby explica que esta decisão foi tomada "para que a privacidade dos filhos seja preservada".

