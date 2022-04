Cláudio Ramos fez uso das redes sociais, na tarde desta quinta-feira, para se mostrar solidário com Rita Rodrigues, a jornalista da CNN que se emocionou em direto com a imagem de uma menina ucraniana que tinha informações pessoais escritas no corpo.

"Rita. A mãe antes da jornalista. Porque podíamos ser nós a partir. Porque podiam ser as costas dos nossos filhos", escreveu o apresentador do 'Dois às 10' na sua página de Instagram.

Vale notar que a imagem que deixou a pivô em lágrimas mostrava uma menina com as suas informações pessoais - como nome, data de nascimento e os contatos de familiares - escritas nas costas com uma caneta, um ato de desespero para prevenir que a bebé consiga ser identificada caso os pais morram.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Claudio Ramos (@claudio_ramos)

Leia Também: Pivô da CNN Portugal reage após ter chorado em direto