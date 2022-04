Rita Rodrigues, pivô da CNN Portugal, não conseguiu conter as lágrimas quando num dos últimos noticiários que apresentou mostrava em direto uma fotografia que transparece o medo e angústia em que vive o povo ucraniano desde que começou a guerra após a invasão russa.

A imagem mostrava uma criança, uma menina, com as suas informações pessoais - como nome, data de nascimento e os contactos de familiares - escritas nas costas com uma caneta. A mãe da criança fê-lo com receio de que algo acontecesse e esta ficasse órfã ou afastada dos pais.

A jornalista não conseguiu conter a emoção e as imagens do momento em que desabou em lágrimas tornaram-se virais nas redes sociais, levando a que esta reagisse ao sucedido através da sua conta oficial de Instagram.

"Pensei várias vezes se devia dizer alguma coisa sobre as lágrimas que não consegui conter ontem no final do Agora CNN. Concluí que após tantas mensagens que recebi, devia agradecer a solidariedade de quem dedicou alguns minutos do seu tempo a mostrar que compreendeu o que eu senti. Recebi mensagens muito queridas, contrariando a ideia de que as redes sociais são um viveiro de violência", começa por declarar, realçando o quanto são para todos "violentamente perturbadoras" as imagens que o presidente da Ucrânia mostrou nas Nações Unidas, referentes ao massacre em Bucha.

"Não está escrito em lado nenhum que um jornalista não pode emocionar-se. Porque também não se ensina ninguém a não se comover com o sofrimento dos outros", termina, juntando às suas palavras uma fotografia do momento em que não conseguiu conter as lágrimas em direto.

