Cláudio Ramos fica amanhã sem a sua colega de todas as manhãs, Maria Botelho Moniz, que irá entrar em licença de maternidade.

O apresentador, ao final desta quinta-feira, dia 2 de novembro, deixou grandes elogios à comunicadora que com ele faz dupla no 'Dois às 10'.

"É amanhã. Mas antes da Maria começar uma nova etapa e realizar o sonho feliz de ser mãe, tenho que manifestar aqui a minha admiração pela maneira como sempre encarou esta gravidez. Por incrível que pareça nestes meses todos não lhe escutei uma queixa, não chegou atrasada dia nenhum, não enjoou, não se acomodou e não usou a gravidez para se desleixar um milímetro que fosse. Talvez o seu maior queixume, neste tempo todo, tivessem sido os pés inchados que começaram a não lhe dar descanso quando entrou no oitavo mês, mas tirando isso, nadinha. Isto revela muito da profissional que é", começou por escrever Cláudio.

"Alguns irão ler isto e dizer: 'não faz o que não fazem todas as grávidas do mundo!'. Verdade! Mas foi-lhe dada a oportunidade de chegar mais tarde, de sair mais cedo, de não conduzir, de não assistir a reuniões ou evitar conteúdos que lhe podiam ser mais sensíveis nesta altura. Não 'usou' nenhuma dessas regalias e encarou os dias, o trabalho e as rotinas com o mesmo empenho que tinha antes da gravidez. Talvez tenha até mostrado mais algum, para provar a si própria - porque ela é a sua principal rival - que era capaz! Vai ser uma mãe do caraças", acrescentou o comunicador. Ora veja:

