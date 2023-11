A revista Cristina irá dar, já este mês de novembro, particular destaque ao patamar dos 50 anos, recorrendo assim a duas figuras muito conhecidas do público que já atingiram esta idade: Fernanda Serrano e Cláudio Ramos.

A atriz e o apresentador foram a escolha de Cristina Ferreira e da sua equipa para a capa da edição deste mês da revista, com a diretora de Entretenimento da TVI a explicar nas redes sociais o porquê.

"Fernanda e Cláudio. Sentaram-se os dois conhecendo-me. Sabiam que lhes ia fazer perguntas, também as que muitos queriam fazer. Nunca, nas minhas entrevistas, combino o que posso ou não perguntar. Sinto, durante a conversa, até onde posso ir. Num olhar, numa resposta mais curta, numa lágrima, num desvio. Os dois , aos 50 anos, e esse era o mote para a capa, deram-me a tranquilidade e a certeza de quem sabe quem é, que aprendeu, que está seguro, que a vida é um percurso de crescimento", começou por escrever Cristina Ferreira.

"São surpreendentes muitas das respostas dos dois. Confiaram em mim para mostrarem um pouco mais de como pensam e sentem. Saí da gravação com a plena certeza de que tinha sido um momento bom para os três. Que, com respeito, as figuras públicas mostram que vivem da mesma maneira dos que não têm essa exposição mas essa condição alterou tudo nos seus caminhos. Há muitos anos que vê os dois. Talvez agora, a lê-los, os 'veja' um bocadinho melhor. Obrigada aos dois. E parabéns pelos 50", acrescentou a comunicadora.

Leia Também: Maria Cerqueira Gomes entrevista Cristina Ferreira