Cristina Ferreira é a convidada do programa 'Conta-me' do próximo sábado, dia 9 de setembro. Foi Maria Cerqueira Gomes quem conversou com a diretora de entretenimento e ficção da TVI.

Esta terça-feira, dias antes de a entrevista ir para o ar, Cristina Ferreira partilhou a novidade com os seguidores.

"'Podes perguntar tudo o que tu quiseres', disse à Maria Cerqueira Gomes quando entrei em estúdio. 'Tenho muitas curiosidades'", começa por escrever Cristina Ferreira numa publicação que fez no Instagram, referindo que a entrevista vai para o ar no dia do seu aniversário.

"No dia em que faço 46 anos converso com a Maria sobre a mulher, a mãe, a profissional que celebra também 20 anos de televisão. Isto um dia antes de estrear o 'Big Brother'", destacou.

