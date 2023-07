Cláudio Ramos resolveu partilhar através da sua conta oficial de Instagram o balanço da sua recente participação, enquanto convidado, no programa 'Vai ou Racha' - formato que ao domingo conta com uma emissão especial com convidados famosos.

"Sobre a minha ida ao 'Vai ou Racha'. Tenho duas coisas a dizer", começou por referir o apresentador do 'Dois às 10'.

O primeiro ponto abordado por Cláudio prende-se com o look que escolheu usar na ocasião. "[...] Porque muita gente me perguntou pelas calças - dizer que são Levis", esclareceu.

Quando à segunda, prende-se com a verdadeira opinião que tem sobre o colega Pedro Teixeira: "[...] E outra é que o Teixeira é um profissionalão do caraças. Do caraças mesmo".

Desta forma, Cláudio Ramos mostrou-se fã do trabalho desenvolvido por Pedro Teixeira diante do divertido concurso que anima os finais de tarde na TVI.

