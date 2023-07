Ana Guiomar encontrou aquela que parece ter sido a grande inspiração de Pedro Teixeira para as danças da sua personagem na novela 'Festa é Festa', da TVI.

"Finalmente alguém percebe as danças do Tomé. Trabalho de ator, Pedro Teixeira", brincou a atriz ao mostrar no seu Instagram um vídeo da atriz Cate Blanchett a dançar.

"Iguais", notou ainda ao comparar em seguida as referidas imagens com outras em que Pedro Teixeira, dando vida ao hilariante Tomé, mostra o seu talento, ou falta dele, para a dança.

Espreite o vídeo na galeria e divirta-se com a comparação.

Leia Também: Mafalda Castro e Idevor. Como tem reagido o público a esta dupla?