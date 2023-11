Cláudio Ramos recebeu no estúdio do 'Dois às 10' esta terça-feira, dia 31 de outubro, Diogo Trancoso, que foi expulso na última gala do 'Big Brother'.

Em conversa com o ex-concorrente, o apresentador da TVI aproveitou a oportunidade para pedir desculpa à mãe de Diogo, isto por lhe ter chamado 'menino mimado' quando em causa estão, afinal, algumas restrições alimentares.

"Um beijinho para a Sónia. A Sónia mandou-me uma mensagem, muito chateada - e com razão - porque acho que eu não percebi o que o Diogo tinha dito e eu disse aqui 'isso são coisas de menino mimado'. Peço-lhe desculpa, Sónia, é uma mãe preocupada com o filho mas tinha naturalmente razão, só depois de o ouvirmos falar é que conseguimos perceber", fez notar Cláudio.

Carregue aqui para ver este momento.

Leia Também: Cláudio Ramos elogia Maria Botelho: "Não há um dia em que se queixe"