Cláudio Ramos esteve no centro de uma onda de críticas devido à conversa que teve com Diogo na última gala do 'Big Brother'. Na sequência do apresentador se mostrar desagradado com o facto do concorrente não realizar a Curva da Vida e de o ter confrontado com os seus problemas de saúde mental, os telespectadores mostraram-se revoltados nas redes sociais, chegando mesmo a acusar o anfitrião de "bullying".

Posto isto, optou por não se manifestar relativamente ao episódio na gala, tendo apenas deixado uma curta mensagem nas redes sociais na noite desta segunda-feira.

"Tudo o que precisam é de amor", lê-se.

Será esta uma resposta aos que o arrasaram publicamente?

Leia Também: Cláudio Ramos arrasado pelo público: "O que fez ao Diogo foi bullying"