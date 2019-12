Adepto de partilhar com os seus seguidores do Instagram as memórias que lhe preenchem o coração, Cláudio Ramos voltou a recordar um Natal antigo. Desta vez, o primeiro Natal da sua filha Leonor.

"Não resisti. O primeiro Natal da Leonor", escreveu o apresentador na legenda da imagem, onde segura a menina ainda bebé junto à árvore de Natal.

Recorde-se que Leonor, fruto do casamento de Cláudio com Susana Moniz, tem atualmente 15 anos.

