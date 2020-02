Cláudio Ramos já tinha prometido que hoje seria "dia de surpreender" e eis que chega a grande novidade. O novo apresentador da TVI vai lançar um livro, como o próprio revelou na sua página do Instagram.

"Não acredito em coincidências. Acredito na força do universo. Está lindo", escreveu na legenda de um vídeo partilhado na rede social, onde mostra algumas imagens do processo de construção da obra, mas sem adiantar mais detalhes sobre a mesma.

Dadas as imagens, que pode ver na publicação abaixo, o livro deverá reunir os textos que tem vindo a partilhar no seu blogue, 'Eu, Cláudio'.

"Contar a história. A verdadeira história. Bocados do caminho que me trouxeram até aqui. Este livro é a alma colada no papel", lê-se no fim do vídeo.

