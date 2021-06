Morreu Mila Ximénez, esta quarta-feira, 23 de junho, depois de ter sido diagnosticada com cancro do pulmão há cerca de uma ano. Tinha 69 anos.

Uma notícia que foi destacada por Cláudio Ramos na sua página de Instagram, onde lamentou a perda.

"Foi uma das pessoas com quem mais aprendi na paixão de defender conteúdos televisivos em cena. Vivia-os com as vísceras. Na última década quase todos os dias me fez companhia e aprendi tanto, sem que ela soubesse que me estava a ensinar", começou por partilhar com os fãs.

"Há um ano anunciou que lutava contra um cancro no pulmão. Lutou. Lutou… os que aqui me seguem não a conhecem, ou pelo menos a maioria não sabe quem é nem a história do seu caminho, mas tenho um amigo que ficou sem chão e não o podendo abraçar por conta da distância e da pandemia deixo-lhe a minha homenagem", acrescentou, lamentando o jantar que ficou por realizar.

"A Mila é uma daquelas mulheres que não se repetem", rematou.

Logo após a partilha, foram muitos os que deixaram uma mensagem na caixa de comentários, entre eles algumas caras conhecidas.

"Gostava muito da Mila Ximenez", disse João Baião. "Uma frontalidade ímpar! Lembro-me bem quando em 2009 integra a equipa e como foi ganhar o seu espaço, marcar os seus limites, e retomar o caminho. Abraço", reagiu Francisco Garcia.

