Soledade e as filhas, Iury Mellany e Anuska, estiveram na manhã desta quinta-feira no programa 'Dois às 10', onde acabaram por surpreender Cláudio Ramos ao revelar alguns pormenores sobre a postura do apresentador fora das câmaras.

"O Cláudio tinha sempre uma palavra de carinho. Ele não é só simpático fora das câmaras, as câmaras não estavam a focar e ele vinha e dizia sempre: 'Olá, Soledade; olá, Anuska. Dava-nos sempre aquele apoio...", começa por dizer a mãe das concorrentes de 'Big Brother', referindo-se no caso ao 'BB 2020' - apresentado a solo por Cláudio.

"Muitas vezes estávamos tristes porque ouvíamos certas mensagens e ele cumprimentava-nos e nós já sentíamos aquela força", continua, garantindo que sempre que se cruzou nos corredores com o apresentador recebeu um cumprimento ou uma mensagem de força.

"Acho que é muito humilde e isso faz de si um bom apresentador", terminou Soledade, deixando Cláudio Ramos envergonhado com os elogios.

