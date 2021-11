Cláudio Ramos está de parabéns! Esta quinta-feira, 11 de novembro, o apresentador completa 48 primaveras, data que foi evidenciada pela sua companheira televisiva, Maria Botelho Moniz.

"Hoje estou sozinha, estou sem o meu Cláudio, o que me deixa um bocadinho triste, mas é por uma boa razão. O nosso Cláudio, hoje, faz anos. Feliz aniversário, meu amor!", começa por referir a comunicadora.

"O nosso Cláudio Ramos faz 48 primaveras, a coisa mais linda do meu coração e decidiu tirar o dia, foi até ao seu Alentejo dar um beijinho à Leonor", acrescenta, referindo-se à filha de Cláudio.

"Não sou nada sem o meu marido televisivo, sem o meu Cláudio Ramos do meu coração. Ele que me faz rir todos os dias, que me comove muitas vezes e que leva até si toda a alegria, profissionalismo e carisma que ele tem", termina.

Veja os melhores momentos do comunicador no programa:

