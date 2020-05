Esta quinta-feira, dia 21, Cláudio Ramos decidiu dar destaque nas suas redes sociais a uma data curiosa: O Dia do Balão. Ora, o apresentador da TVI considerou importante realçar a importância deste objeto na vida das crianças e escreveu uma longa mensagem sobre o tema.

Começou por referir que este objeto está associado ao imaginário e aos sentimentos dos mais pequenos, representando "sonhos, luzes, festa, movimento, delírio, conhecimento, inquietação".

"Se virem com atenção, mesmo que o balão se solte das suas mãos os sonhos ficam sempre das crianças. Elas acreditam que, se o balão voar, é porque tinha de o fazer. Amuam um pouco, olham para o céu a ver até onde ele vai, às vezes compram outro e quando ele ‘voa’ chegam a pensar que é por já não terem idade para andar na rua a segurar um balão. Nada disso! Ele sai da mão de uma criança para voar, voar, voar... até ser agarrado por outra cheia de expectativas. Se repararmos com atenção os balões são, para as crianças, amores de uma vida. Mesmo que desatem a voar por ali fora, levam dentro o que viveram enquanto estiveram na mão um do outro", continuou.

E rematou, com uma paralelismo à vida real: "Não subestimemos os balões, são parte integrante da felicidade de quem acredita que a vida vai para lá do que se apresenta agora".

Leia Também: Cláudio Ramos e os quatro looks que o fizeram brilhar no 'Big Brother'