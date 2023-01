Cláudio Ramos lembrou na sua página de Instagram uma fotografia que tirou há três anos, durante umas férias em Miami, fase em que tinha "nas mãos a decisão profissional mais difícil da sua vida".

"Foi aqui que decidi a mudança. Foi longe de tudo que decidi que o melhor para mim seria mudar", faz saber, contando que um mês antes Nuno Santos lhe tinha feito o convite para ir para a TVI apresentar o 'Big Brother'.

"Deu-me tempo para decidir. Viajei angustiado porque sabia que a decisão que tomasse mudaria o rumo da minha história e a minha narrativa profissional. O mais difícil na altura foi perceber que estava feliz num lugar e num projeto que abandonaria. É mais complicado assim!", confessa.

"Vivi o tempo da decisão em silêncio e em absoluto segredo durante quase dois meses. Apenas o Nuno, a minha agente e o meu namorado sabiam o que estava em cima da mesa, mas também sabiam que a decisão seria solitária. Não houve pressões nem pressas. Foi tudo no meu tempo. Era eu a decidir", sublinha.

"Foi neste dia que me decidi. Lembro-me como se fosse agora: saí do hotel, atravessei a estrada e fui ao mar. Lá como cá. Decidi nesta praia que estava na hora de mudar. Mudou muita coisa, não me arrependi nem um dia de o ter feito e ainda hoje me orgulho da forma como geri todo o processo. Todos quando souberam, aceitaram que era a minha vez de voar. Era preciso fazê-lo. Mas a esta distância percebo que a angústia que me acompanhou a viagem inteira tinha razão de ser", justifica.

"Nestes três anos cresci muito enquanto profissional mas acima de tudo enquanto pessoa. O capital humano que consegui conquistar com as histórias e vivências que se cruzaram comigo nestes três anos foram o melhor prémio da mudança", assegura.

Por fim, reflete: "As mudanças são precisas, mesmo que apareçam quando não esperamos. Mesmo que estejamos felizes onde nos imaginam. Há sempre espaço para maior felicidade e seguramente para outras mudanças. Não tenham medo de as fazer, se estão convencidos delas".

