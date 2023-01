Cláudio Ramos abriu hoje, 25 de janeiro, o seu álbum de memórias e partilhou com os seguidores da sua página de Instagram um verdadeiro 'tesourinho'.

Falamos de um retrato antigo do apresentador da TVI no qual este aparece com um outro visual.

"Senti que devíamos todos aproveitar este fresquinho e meter cabelo ao vento. Não acham?", questionou, referindo-se ao cabelo comprido que à época usava.

Apesar do visual foram vários os comentários em tom de elogio feitos ao comunicador.

