No programa desta sexta-feira, 14 de abril, do 'Dois às 10', foi mostrado o momento em que o pequeno Martim, um convidado do formato da TVI, recebeu uma Playstation que Cláudio Ramos prometeu oferecer-lhe após ficar a par da sua história de vida.

Ao fim de assistir ao momento, o apresentador deixou um desabafo, lamentando as reações de pessoas próximas dos pais de Martim em relação ao assunto.

"Depois de isto acontecer recebi muitas mensagens na Internet de pessoas que rodeiam a Carina e há um alerta que eu gostava de fazer", começa por referir o apresentador.

"Nós somos uma montra, eu e a Maria [Botelho Moniz], qualquer programa de televisão é uma montra, não tem qualquer tipo de obrigação de ajudar, nem ninguém nos impõe coisa nenhuma, fazemos de livre vontade quando pudemos fazê-lo", explica.

Entretanto, lamenta: "É muito feio, muito feio mesmo, que eu seja cobrado no dia a seguir por pessoas que rodeiam a Carina, amigos, pessoas que diziam que estavam a ajudar. Eu fui bombardeado, a minha equipa foi bombardeada, porque estávamos a mentir e não íamos dar a Playstation ao Martim e que o que tínhamos feito era show off".

"As pessoas que rodeiam o Martim e a Carina portaram-se francamente mal", concluiu, não admitindo estas desconfianças a seu respeito.

Eis o momento.