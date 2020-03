Cláudio Ramos voltou a recorrer à sua página do Instagram para falar sobre estes últimos dias assombrados pela pandemia do novo coronavírus.

Nesta última mensagem que deixou na rede social, o apresentador decidiu partilhar algumas palavras de esperança, sem deixar de lado os profissionais que continuam a trabalhar nestes dias difíceis.

"Bom dia! Vim só a janela dizer à minha filha, às minhas sobrinhas, aos meus irmãos, à minha mãe, aos meus amigos, aos meus vizinhos, aos meus seguidores, aos meus companheiros de trabalho, a quem trabalha sem descanso nesta fase para segurar entre suspiros a vida de muitos, aos que trabalham para manter no país as necessidades básicas, aos que asseguram os serviços de supermercado, farmácia, aos que saem de casa para trabalhar porque precisam mesmo fazê-lo, aos que nos informam com critério e rigor e aos que passarem por aqui e ouvirem", começou por escrever.

"Vim gritar a todos para acreditarmos todos que vai ficar tudo bem. E dizer obrigado. Obrigado sempre e boa semana", rematou.

