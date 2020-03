Este domingo, dia 22, deveria ter estreado a nova edição do 'Big Brother', que seria apresentado por Cláudio Ramos. Contudo, a estreia acabou por ser adiada por causa do surto do novo coronavírus, que deixou o país em estado de emergência.

A propósito do assunto, Cláudio partilhou uma curiosidade com os seus seguidores do Instagram.

"A cor é linda. A esta hora deveria estar pendurado no camarim. Vai ficar na caixa mais algum tempo, até que o tempo esteja pronto para o ver em mim e estejamos todos dispostos a vê-lo com os olhos de ver tudo o que significa", começa por dizer.

Entretanto, revela do que se trata: "Dentro desta caixa está mais que o fato escolhido para a primeira Gala do 'Big Brother' 2020. Está um sonho desenhado com tempo e com as linhas da certeza. Não o vou tirar da caixa. Vai ficar aqui até ao dia da estreia... Brevemente. Seja este ‘brevemente’ o tempo que o Universo entender. A cor é linda (conseguem adivinhar?). Linda. Garanto-vos!", completa.

