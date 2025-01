Todas as semanas, o programa da TVI, 'Dois às 10', abre o seu 'consultório sentimental' com a presença de especialistas de saúde e do público que pretende esclarecer algumas dúvidas, nomeadamente a nível das emoções.

Cláudio Ramos e Cristina Ferreira vestem-se de 'doutores' e juntam-se a estas pessoas.

Esta quarta-feira, 22 de janeiro, o apresentador partilhou duas fotografias suas neste momento e deixou uma mensagem na legenda.

"Geralmente abrimos o consultório a cada mês", começou por dizer. "Devíamos fazê-lo todos os dias, porque as pessoas não conversam, não dizem o que gostam, como gostam, porque gostam. As pessoas não se dão conta mas deixam de comunicar, afastam-se e deixam ficar um espaço que, ao longe, parece uma espécie de buraco onde se entra e de onde fica complicado sair".

"As relações vão à falência por falta de investimento. A vida já nos ensinou que todos os investimentos têm um risco, pequeno que seja, mas só assim vale a pena. Com investimento! Senão tudo estagna, fica morno antes de ficar frio. As pessoas não conversam, têm medo de dizer as coisas com todas as palavras, de usar os nomes certos [...]"

"Não vamos mudar o mundo, mas foi por isso, para meter gente a falar sem medos, que há mais de quinze anos estreei em televisão um 'consultório sentimental' com gente real e que agora, geralmente uma vez por mês, abrimos este consultório onde sentamos, à nossa frente, gente real. É impossível que exista amor sem comunicação", concluiu.

