No programa 'Dois às 10' desta quarta-feira, 8 de novembro, Cláudio Ramos deu novidades sobre Maria Botelho Moniz, a sua parceira televisiva que se encontra ausente uma vez que se prepara para ser mãe pela primeira vez.

Já no final do programa, enquanto promovia o passatempo, o apresentador revelou que falou ao telemóvel com Maria Botelho esta terça-feira (7 de novembro).

"Falei com a Maria Botelho Moniz e ouvi o coração da criança", afirmou.

Recorde-se que a comunicadora aguarda o nascimento do bebé, que será um menino, fruto do seu relacionamento com o piloto Pedro Bianchi Prata, de quem está noiva.

