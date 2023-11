Madonna voltou a subir ao palco da Altice Arena esta terça-feira, dia 7 de novembro, e à semelhança do que aconteceu um dia antes, voltou a deixar os fãs à espera.

A cantora, que na segunda-feira atuou uma hora depois do período previsto para o início do concerto, ontem voltou a cantar uma hora depois do combinado.

A revelação foi feita no 'Dois às 10' por Cinha Jardim, que esteve na plateia, e prontamente criticada por Cláudio Ramos.

"Achas normal que uma cantora te faça esperar uma hora?", começou por questionar o apresentador.

"É por isso que eu não vou lá. É uma falta de respeito", atirou ainda o comunicador.

