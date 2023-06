"Quem sofre de enxaqueca crónica sabe o incapacitante que é quando ela nos visita. No meu caso chego a ter enxaqueca com aura o que é gravíssimo e muito doloroso". Foi assim que começou a publicação que Cláudio Ramos fez na sua página de Instagram esta sexta-feira, dia 16 de junho, onde fala sobre as suas terríveis dores de cabeça.

Uma partilha que serviu, sobretudo, para o apresentador da TVI deixar uma "dica" na tentativa de ajudar outras pessoas com o mesmo problema.

Ao referir que está "sempre à procura de truques que atenuem e o ajudem", contou: "Depois de partilhar aqui este meu lado, recebi muitas sugestões de seguidores, aceitei a dica de muitos de vocês para comprar esta espécie de toca de gel frio. Tinha esperança e esperei por ela ansiosamente, mas a verdade é que não é nada de especial. Não é o que parece, porque aquece muito rapidamente (em menos de dois minutos), logo não cumpre o propósito e por isso não vale a pena para casos como o meu".

"No meu caso, o truque mais eficaz - além do escuro e do silêncio - continua a ser o gelo. No verão e no inverno! Fica a dica", destacou de seguida.

