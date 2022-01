Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz estiveram a comentar os primeiros dias dos concorrentes do 'Big Brother Famosos' no reality show e um dos grandes destaques foi Bruno de Carvalho.

"Ontem ouvi o Bruno de Carvalho a tarde inteira, acho que é uma 'granda malha' no programa, mas ontem já não o estava a ouvir", disse Cláudio, revelando-se um pouco cansado do ex-presidente do Sporting.

Por outro lado, o comunicador notou: "Assim que puderem nomear, não me chamo Cláudio José, se não vão nomear Bruno de Carvalho".

Cláudio sublinhou ainda que não gostou de uma atitude de Bruno de Carvalho, nomeadamente quando este pediu a uma das concorrentes - que pôs a dormir no chão - para esta lhe ir fazer um chá, uma vez que estava com "dores de estômago". Na visão do apresentador, a mesma devia ter recusado o pedido, como forma de vingança por estar a dormir no chão.

