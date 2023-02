Toda a polémica com Rúben da Cruz foi comentada na manhã desta segunda-feira no programa 'Dois às 10', da TVI, com Cláudio Ramos a condenar a atitude da companheira do DJ, Filipa Falcão, que denunciou publicamente a traição.

"O que não é normal e mostra que somos muito hipócritas é uma data de gente divulgar coisas sobre violência no namoro e depois, de repente, uma miúda triste divulgar e ser aplaudida por fazer exatamente aquilo que andamos à uma data de tempo a dizer que não se deve fazer. O que é mais violento, ele dormir com uma pessoa ou ela invadir-lhe a privacidade e manchar o nome?", disse Cláudio Ramos.

"Considero bem mais grave o que ela fez do que o que ele fez", frisou mais à frente, referindo que "não sabemos exatamente o que está dentro da relação"

De acordo com Cinha Jardim, que também esteve no programa a comentar o tema, a traição terá acontecido após uma zanga entre Rúben da Cruz e Filipa Falcão.

Leia Também: No meio da polémica, Rúben da Cruz declara-se publicamente ao filho

Leia Também: Sofia Ribeiro disposta a ir a tribunal depor contra Rúben da Cruz

Leia Também: Namorada de Rúben da Cruz nega ter confiscado telemóvel e repõe a verdade