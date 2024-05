Cláudio Ramos viveu um momento muito tenso na última gala do 'Big Brother', no passado domingo, dia 13 de maio, quando a avó de Catarina Miranda, Rosário, decidiu interromper Francisco Monteiro e Márcia Soares, os comentadores do reality show que falavam sobre a sua neta.

O apresentador quebrou o silêncio sobre esta polémica no 'Dois às 10' de hoje, mostrando compaixão em relação a Rosário. "Coitada da senhora... A senhora tem a sua razão, temos de perceber", começou por dizer Cláudio.

Mais à frente, o comunicador revelou: "No final, ela chamou-me e pediu-me desculpa".

Comentando o facto de ter dito a Rosário que teria de abandonar o estúdio caso ela não o respeitasse, Cláudio disse, em tom de brincadeira: "Uma coisa é certa: se ela não fala para o microfone, tem de sair".

Cristina Ferreira anunciou, por fim, que Rosário será convidada do programa matutino da TVI amanhã, dia 15 de maio.

Ouça aqui o comentário de Cláudio Ramos feito hoje e aqui veja (ou reveja) o momento em que Rosário se exaltou em direto.

