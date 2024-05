A propósito do dia que hoje se celebra, 13 de Maio, Cláudio Ramos partilhou uma reflexão na sua página de Instagram acerca da importância que o Santuário de Fátima tem para si, explicando os motivos que o levam a visitar o local várias vezes por ano.

"As minhas idas ao santuário não se prendem só com o 13 de Maio. Até porque o caminho de Fátima faz-se muito antes e muito depois de lá se chegar de cada vez que ali se vai. Vou muitas vezes ao longo do ano. Umas para pedir mas muitas mais para agradecer. Agradecer muito e de há tempos para cá vou cada vez mais nesse sentido. No sentido de ser grato", começa por dizer.

"Gosto de ir de noite, durante a semana. Prefiro ir a horas que não está muita gente, dias longe da confusão e fora de datas específicas. Parece que desta maneira Nossa Senhora tem mais tempo para mim. Para me escutar. Para conversar comigo. Quando me perguntam porque vou tanto, não sei o que responder, porque se perguntam é porque não vão entender a resposta… mas a verdade é que gosto de escutar a paz daquele silêncio. Chego e fico ali. Observo ao longe, quieto, calado com as preces no pensamento e de vez em quando um murmurar baixinho. Volto aliviado. Limpo e com a sensação que fiz algo por todos os que tenho em mente", explica.

"Hoje, 13 de Maio, é impossível não lembrar todas as pessoas que depositaram a esperança neste dia e a vontade de ali estar por tantas e várias razões. Devotos de Nossa Senhora, peregrinos, católicos, crentes... gente que, como Eu, precisa de um lugar para se encontrar. Para ser ouvido. Para se ouvir. Um lugar onde recebe conforto. Encontra respostas. Gente que acredita e por isso, seguramente, é mais feliz", completa.