As altas temperaturas que se fazem sentir esta semana estão a levar Cláudio Ramos à 'loucura' e o apresentador decidiu brincar com o assunto na sua última publicação no Instagram.

Na manhã desta sexta-feira, registou o seu despertar e mostrou que a forma de combater o calor foi refrescar-se com um saco de gelo.

"Clássico de uma noite escaldante. Bom dia! Está um calor pornográfico", escreveu na legenda do registo.

