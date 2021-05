O aniversário de Maria Cerqueira Gomes, que esta sexta-feira completa 38 anos de vida, foi assinalado no programa 'Dois às 10'. Os apresentadores Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos enviaram uma mensagem à colega e amiga.

Enquanto Maria mandou um "grande beijinho" e desejou o melhor à anfitriã de 'Em Família', Cláudio Ramos resolveu pregar-lhe uma partida.

"Vê se me dás os 50 euros. Deve-me 50 euros, pediu-me no outro dia e nunca mais me deu", diz o apresentador, imediatamente desmentido por Maria Botelho Moniz.

Reveja aqui o hilariante momento.

Leia Também: Maria Cerqueira Gomes: 38 anos, 38 looks de admirável elegância