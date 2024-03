Cláudio Ramos usou a sua conta no Instagram para falar sobre o Dia Internacional da Mulher, que hoje se celebra, lembrando que "estamos longe da igualar o género" e que "é por isso que se luta".

"Não tenho presentes para dar a nenhuma mulher em especial, mas também tenho para mim que Elas - As mulheres - preferem ser respeitadas a presenteadas!", começou por escrever o apresentador do 'Dois Às 10' e do 'Big Brother - Desafio Final'.

"Mas isto sou Eu, que não preciso que me lembrem da sua importância e valor, nem do respeito que muitas vezes não recebem, da parte de quem hoje lhes dá uma flor com a mesma mão que já a empurrou e esmurrou, ou lhe diz um poema de amor com a mesma boca que a destratou e humilhou!", continuou.

"Enquanto se achar que um ramo de rosas e uma caixa de bombons é suficiente, estamos longe da igualar o género, que é por isso que se luta. Pensemos nisto. Só assim se consegue evoluir!", concluiu.