Depois de mais uma emissão do 'Dois às 10', Cláudio Ramos parece ter rumado ao Alentejo para estar ao lado da filha num momento importante.

Leonor, que completou 18 anos em maio, terminou o ensino secundário e contou com a presença do pai no fim deste capítulo.

Na sua página de Instagram, o apresentador da TVI destacou uma imagem em que a jovem aparece a segurar uma pasta de finalista com as clássicas fitas escritas à mão.

"Orgulho", escreveu o pai 'babado' na legenda.



© Instagram



© Instagram

Leia Também: A festa de aniversário de sonho da filha de Cláudio Ramos