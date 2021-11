Depois de ter sido muito acarinhado ao longo desta quinta-feira, Cláudio Ramos recorreu à sua página de Instagram para agradecer todo o amor que recebeu neste dia especial.

O apresentador da TVI celebra o 48.º aniversário, data que foi comemorada junto da filha, Leonor, de 17 anos.

"Na verdade, não é o calendário, não são as articulações a dar de si ou a falta de paciência que me alertam que estou com 48 anos. Na verdade o que me faz pensar no assunto, é perceber que ela também cresceu e num piscar de olhos está ao meu lado num jantar de adultos", começou por escrever numa publicação que fez na rede social, onde junta uma fotografia em que aparece com a filha. "Boa noite e obrigado a todos", rematou.

Mas não ficou por aqui e nas stories publicou ainda uma fotografia onde mostra um brinde. Imagem que também pertence aos festejos do aniversário. Veja na galeria.

