Cláudio Coelho foi o concorrente escolhido pelos portugueses para abandonar a casa do 'Big Brother - Duplo Impacto' este domingo, dia 14. Estivemos à conversa com o mesmo numa conferência para jornalistas, onde a sua relação menos boa com Bruno Savate acabou por ser o assunto principal.

"Sendo o Bruno um bom jogador usa estratégias das quais não sou apologista nem consigo pactuar", notou.

No entanto e apesar das desavenças afirma que as coisas poderão melhorar cá fora. "Acredito que como dois adultos que somos podemos chegar a um bom consenso e ter uma amizade. Da minha parte estou aberto a isso".

Cláudio recordou ainda quando os desentendimentos começaram, nomeadamente, no reality show 'Love On Top', depois de um conselho que este deu a Savate, tendo referido na época que acreditava que conseguiria chegar mais longe sozinho, isto é, sem a namorada da época, Jessica.

Este explica que já depois de terem saído ainda se encontraram num salão do Porto, mas que "falaram de forma muito rápida e fogaz", não tendo tido tempo para resolver o assunto.

Agora, já fora do 'Big Brother - Duplo Impacto', Cláudio nota que Bernardina poderá ganhar "se limar algumas arestas". Bruno e Joana foram outros dois nomes apontados para a vitória.

Quanto à sua vida pessoal, o entrevistado diz que tem o sonho de ser pai e de casar.

