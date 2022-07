Cláudio Alegre fez algumas transformações no seu visual. O antigo concorrente da 'Casa dos Segredos' pintou o cabelo e ainda fez uma nova tatuagem.

Cláudio deixou de lado o cabelo grisalho que usava há alguns anos para adotar um look totalmente loiro.

Quanto à nova tatuagem, o empresário quis homenagear o filho, Guilherme, de dois anos, fruto do casamento com Cristiana Jesus, escrevendo a alcunha do menino, Gui, na zona entre o início do tronco e o fim do pescoço.

Veja na galeria as imagens que mostram o novo visual do antigo concorrente da 'Casa dos Segredos'.

Leia Também: Cristiana Jesus tranquiliza fãs após incêndio. "Foi um grande susto"