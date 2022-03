Cláudio Ramos utilizou nas últimas horas a sua conta oficial de Instagram para condenar a agressão de Will Smith a Chris Rock durante a cerimónia dos Óscares.

O apresentador defendeu de forma inflamada que deveria ser retirado a Smith o Óscar que recebeu na cerimónia, opinião que lhe valeu duras críticas. Cláudio Alegre foi uma das vozes a insurgir-se nos comentários da partilha do rosto da TVI.

"O que é que o prémio ‘por mérito próprio’ tem a ver com a atitude do ator? Uma coisa não invalida a outra, tudo bem. Mas só aquela mulher e aquele homem, que estavam sentados na plateia, sabem o que lhes vai na ‘alma’ para terem que aceitar ou não uma piada tão infeliz. Os ditos ‘humoristas’ têm que ser aplaudidos por fazerem piadas tão de mau gosto com a saúde dos outros? Que sirva de lição. E que sirva também de lição para quem faz televisão", defende o antigo concorrente da 'Casa dos Segredos', exigindo "mais respeito e empatia" também aos apresentadores portugueses.

"Não se brinca com a saúde de ninguém. É fácil falar, mas colocar-se no lado do outro torna-se mais difícil", reforça.

Mais tarde, Cláudio Alegre alertou nas suas redes sociais para o facto de Cláudio Ramos ter modificado a sua publicação e reforçou as críticas. "Consegue ser tão básico que teve que 'editar' o post e acrescentar-lhe um 'Ps'. Que lhe sirva de lição também", atirou.

