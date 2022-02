A semana de Cláudia Vieira vai terminar num local diferente. Esta sexta-feira, a atriz embarcou com as filhas - Maria, de 11 anos, e Caetana, de dois - naquela que foi a primeira viagem de avião da filha mais nova.

"Vai ser a primeira viagem de avião da Caetana. Já partilho com vocês o destino e com quem vamos, porque vamos muito bem acompanhadas", disse antes de entrar no avião.

Cláudia Vieira fez saber depois que viajou na companhia da amiga Inês Mendes da Silva, que celebrou recentemente o seu aniversário.

Já o destino permanece por revelar.

