Cláudia Vieira continua a desfrutar de uns dias de descanso e voltou a surpreender os fãs com novas imagens em que aparece junto das filhas.

Na sua página de Instagram, a atriz e apresentadora 'derreteu' o coração dos seguidores com carinhosas fotografias onde surge com um look a combinar com as pequenas Maria e Caetana.

"Adoro" ou "lindas", foram duas das palavras muito usadas pelos fãs para reagir às imagens. Veja as fotos na galeria, juntamente com outros momentos da mamã 'babada' com as suas meninas.

