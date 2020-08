"Vocês não estão a perceber com quem é que eu me cruzei aqui na SIC", foi desta forma que Cláudia Vieira deu início a um vídeo onde mostra o seu reencontro com um dos colegas que fizeram parte do seu início de carreira na série juvenil 'Morangos Com Açúcar', da TVI.

Falamos de Tiago Castro, o ator que dava vida ao famoso Crómio.

"A matar saudades de uma fase áurea das nossas vidas", declarou a atriz ao partilhar as imagens do reencontro com os seguidores.

