Esta segunda-feira, dia em que completa o 47.º dia de quarentena, Cláudia Vieira fez questão de se mostrar na faceta mais natural aos fãs.

Nas suas redes sociais partilhou uma selfie na qual surge sem maquilhagem e na legenda da mesma chamou uma vez mais a atenção dos seguidores para a importância de cumprir a medida de isolamento social.

"Hoje dia 47. Já lá vão 46 dias enfiados em casa, o cansaço é visível mas fomos bem sucedidos nesta primeira fase", começou por referir.

E frisou: "É crucial mantermos a consciência daqui para a frente, saindo do estado de emergência dá a sensação que podemos voltar ao nosso normal mas enquanto não existir uma vacina para nos proteger deste monstro, temos de aceitar que o nosso dia a dia ainda não pode ser vivido de forma normal. Temos de ter sentido de responsabilidade, cuidarmos uns dos outros e adaptar a nossa vida as restrições necessárias, seguir as instruções de quem tem acesso a toda a informação".

Ainda que o cenário do país não seja o mais animador, a atriz rematou a sua mensagem com palavras positivas. "Em breve vai ficar tudo bem! Hoje tenho a sensação de que vai ser um dia bom".

Vale referir que tudo aponta para que o Estado de Emergência acabe no dia 2 de maio, marcando assim o regresso da atividade de vários setores económicos.

