Cláudia Vieira é a apresentadora do novo programa da SIC, 'Casados no Paraíso', que estreia na SIC já no próximo domingo, dia 3 de setembro.

Para anunciar a nova aposta da estação de Paço de Arcos foram espalhados diversos cartazes pelas ruas e a filha mais nova da apresentadora, a pequena Caetana, de três anos, deparou-se com um quando caminhava pela rua com a mãe.

Cláudia Vieira decidiu gravar o momento e partilhar com o seus seguidores a reação da menina, que correu para abraçar o cartaz.

© Instagram/ Cláudia Vieira