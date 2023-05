Cláudia Vieira continua fora de Portugal a gravar o novo programa da SIC, o que fez com que perdesse o aniversário da mãe, que celebra esta terça-feira mais um ano de vida.

Na sua página de Instagram, a atriz e apresentadora publicou algumas imagens onde aparece a progenitora e dedicou-lhe uma mensagem.

"Parabéns à mãe mais incrível do mundo e arredores! Este ano não estou do teu lado para festejar contigo, mas saber-te tão bem rodeada e com tanto amor, deixa-me em paz e feliz", começou por escrever.

"Receberes o meu beijo pela Maria, a nossa conversa por FaceTime, os meus manos sempre lá, e eu receber as fotografias do meu amor que não falha… Está tudo certo! Amo-te tanto mãe", completou.

De recordar que Cláudia Vieira é mãe de Maria, fruto da relação anterior com Pedro Teixeira, e de Caetana, da atual relação com João Alves.

