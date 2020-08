Atualmente de férias no Algarve em família, nomeadamente com o companheiro, João Alves e as filhas, Maria e a bebé Caetana, Cláudia Vieira sofreu um pequeno susto.

A atriz teve de ser hospitalizada, conforme mostrou através de uma publicação na sua conta de Instagram. No entanto, na mesma faz saber que "tudo vai ficar bem", de forma a que os fãs "não se preocupassem".

Uma situação que não terá sido muito séria uma vez que no mesmo dia Cláudia mostrou-se já em casa e recuperada, embora não tenha especificado o que se passou.

[Imagem partilhada por Cláudia Vieira ainda no hospital] © Instagram/ Cláudia Vieira

