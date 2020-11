Cláudia Vieira esteve esta quarta-feira à conversa com Júlia Pinheiro para, através de uma conversa telefónica, recordar em direto como foi a sua experiência com a Covid-19.

A atriz, o namorado, João Alves, e as suas duas filhas, Maria e Caetana, testaram positivo ao novo coronavírus depois de "uma pessoa que frequenta a sua casa" ter começado a "sentir-se mal" e ter desta forma percebido que estava infetada.

"O meu primeiro sintoma foi sentir a garganta arranhada, depois senti algumas dores de cabeça e algumas dores no corpo. No dia seguinte, senti dores no corpo muito fortes, daquelas que nos atiram para a cama, parece que não suportamos o próprio corpo", recorda.

Cláudia Vieira sentiu ainda que a sua respiração se alterou, mas explica que, felizmente, nunca chegou a ter "deficiência respiratória".

Caetana, de 11 meses, foi a primeira grande preocupação de Cláudia Vieira, já que inicialmente, entre as filhas da atriz, apenas a bebé testou positivo. "A Caetana fez febre alta que nunca tinha feito e depois mostrou alguma irritabilidade, mas nunca perdeu a boa disposição e o apetite", realça.

Mais tarde, e apesar de ter ficado em isolamento, foi Maria, fruto da relação de Cláudia Vieira com Pedro Teixeira, a sentir sintomas da doença. A menina, de 10 anos, deu negativo num primeiro teste, mas Cláudia optou por fazer-lhe um novo teste após os primeiros sintomas. E foi o positivo da filha mais velha que mais preocupou a estrela da SIC.

Maria nasceu prematura e teve "grandes problemas na parte respiratória". "Essa era um bocadinho o meu pânico, porque ela chegou mesmo a ter uma pneumonia e então estive mesmo assustada que isso afetasse a Maria", relata.

Porém, para seu grande descanso, nenhuma das suas filhas teve "qualquer problema a esse nível".

Cláudia Vieira, João Alves e as duas meninas estão já curadas da Covid-19.

