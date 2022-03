Cláudia Vieira e Lourenço Ortigão vão continuar a promover os encantos da Madeira. Os embaixadores deste popular destino turístico foram novamente convidados pela Associação de Promoção de Madeira e aceitaram o convite. A atriz e apresentadora de televisão e o ator e empresário há muito que se renderam ao arquipélago e não se cansam de o elogiar. "Em cada viagem, vivem-se momentos únicos, díspares e inesquecíveis", garante a artista de 43 anos.

O dia em que visitou o Fanal, um dos lugares mais emblemáticos do concelho do Porto Moniz, situado entre a Ribeira da Janela e o planalto do Paúl da Serra, nunca mais lhe saiu da memória. "De um momento para o outro, o nevoeiro cobriu o verde numa intensidade que não pensei possível", recorda. Sentir o vento no Pico do Areeiro, inebriada pela paisagem circundante, foi outro dos momentos altos das várias visitas que Claúdia Vieira já fez à região.

"A adrenalina revigorante de subir as levadas para depois descer uma queda de água", também é elogiada pela atriz, que enaltece ainda outros atributos das ilhas. "Os sabores da Madeira são também, sem dúvida, únicos. E, claro, não é possível falar deste arquipélago sem mencionar as pessoas, a sua amabilidade e a sua alegria. Acima de tudo, o orgulho na sua ilha e o quanto a estimam", refere ainda a apresentadora de televisão, que volta a ter o ator e empresário de 32 anos Lourenço Ortigão como colega de promoção deste destino turístico. O artista já lá esteve duas dezenas de vezes.

"A Madeira surpreende-me sempre. Em primeiro lugar, as pessoas. Hoje, tenho amigos que considero família e restaurantes onde já conhecem os meus gostos. Sei onde ir nas diferentes circunstâncias, sei o que gosto, o que evito, o que me apetece explorar em cada viagem. E, depois, há a Madeira em si. Por mais vezes que vá lá, há sempre algo novo para conhecer ou para descobrir. Posso visitar 20 vezes o mesmo local e sentir várias sensações diferentes", garante o artista.

"O mar, único, é outra das coisas que me fascina muito. A gastronomia, que me faz sempre voltar com dois quilos a mais. A poncha, sempre também… É isso e muito mais o que me faz sempre querer voltar", confidencia o namorado da atriz Kelly Bailey. "Eu sei onde" é o nome da nova campanha promocional da Associação de Promoção de Madeira protagonizada por Cláudia Vieira e Lourenço Ortigão, agora apresentada no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.