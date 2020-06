Cláudia Vieira é a preferida de Daniel Oliveira para apresentar o novo reality show da SIC, com estreia prevista para a rentrée televisiva, em setembro. A atriz e apresentadora de televisão, que voltou a ser mãe há seis meses, é, de acordo com a edição desta semana da revista TV Guia, uma das favoritas do diretor de programas e diretor-geral de entretenimento do canal de Paço de Arcos para conduzir as emissões de "O noivo é que sabe", a versão portuguesa de "Don't tell the bride", exibido pela SIC Mulher.

Segundo a publicação, a decisão final ainda não foi tomada, estando também os nomes de Andreia Rodrigues e de Diana Chaves em cima da mesa. Os castings têm estado a ser feitos online para que as gravações possam arrancar em julho. "O papel do apresentador será apenas conduzir a emissão e fazer a voz-off, não sendo exatamente um rosto presente", esclarece a TV Guia. Cláudia Vieira ainda não reagiu publicamente. "Ela agora está a aproveitar o que lhe resta das férias", referiu uma fonte próxima à revista.