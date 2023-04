"Dia de agradecer aos que tenho comigo". Foi com estas palavras que Cláudia Vieira começou a descrever as imagens que destacou na sua página de Instagram este domingo, dia 16 de abril.

A publicação começa com uma fotografia em que aparece a beijar o companheiro, João Alves, tendo partilhado depois outras imagens das paisagens e da família, incluindo a filha mais nova, Caetana, e o patudo.

Cláudia Vieira esteve de férias em Tróia, mas não foi um mar de rosas. Isto porque a pequena Caetana esteve doente e precisou de ir ao hospital.

"Foram uns dias em Tróia bem diferentes do habitual, com idas a Lisboa por causa da pequenina (que já está bem melhor) mas que não deixaram de ser incríveis, pelos que tenho do meu lado e por este local sempre, sempre maravilhoso", disse ainda na mesma publicação.

