No passado mês de dezembro, Cláudia Vieira foi mãe pela segunda vez com o nascimento da pequena Caetana, fruto do seu relacionamento com João Alves. A atriz já era mãe de Maria e foi precisamente sobre a filha mais velha que falou na mais recente publicação do Instagram.

"Às mães. Quando temos um segundo filho (talvez também aconteça com o terceiro ou quarto) sentimos que os mais velhos não tem a atenção habitual e isso pesa... faço questão que a minha Maria sinta que a chegada da mana só veio dilatar o nosso coração, mas a sugestão que aqui deixo é que tentem arranjar forma de ter 'bocadinhos de qualidade' como diz uma amiga com os mais crescidos! Momentos de mãe e filha/o", notou na legenda da publicação.

Note-se que Maria é fruto do anterior relacionado da artista com Pedro Teixeira.

