Cláudia Vieira tem um novo projeto na SIC. A atriz vai apresentar a próxima grande aposta do canal, um programa "de sucesso mundial".

A novidade é anunciada no site da SIC, onde ficamos a conhecer todos os pormenores sobre 'I Can See Your Voice'.

"Neste programa familiar de puro entretenimento e diversão, nem tudo o que parece, é. Cabe a um painel de jurados e de convidados especiais seguir as pistas e a sua intuição para tentar adivinhar onde está o talento que as aparências podem esconder. Vence quem descobrir se os concorrentes são realmente talentosos a cantar ou se são apenas impostores", desvenda o canal ao explicar detalhadamente o concurso.

Segundo a SIC, este "é o formato que mais está a ser adaptado em todo o mundo (mais de 25 países de todos os continentes) e com muito sucesso em territórios como Espanha, França, EUA, Reino Unido, Alemanha, Coreia do Sul ou Holanda".

As gravações de 'I Can See Your Voice' começam no segundo trimestre de 2022.

Leia Também: Cláudia Vieira surpreendida pela filha mais nova: "A mãe é doida"